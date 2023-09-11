據中國乘聯會與日本汽車工業協會公布的數據顯示，今年上半年中國汽車整車出口234.1萬輛，同比增長76.9%，相比之下，日本上半年汽車出口量為202萬輛，較上年同期增長17%。這意味著中國已穩妥坐上全球第一汽車出口大國寶座，而排名前2名的中國車企是上汽與奇瑞，外資品牌特斯拉排名第3。

據《快科技》報導，最新消息顯示，中國今年上半年汽車出口超過日本，位居全球第一汽車出口大國。日前中國乘聯會公佈的8月份汽車出口同級顯示，8月大陸車企出口40.8萬輛，同比增長32.1%；1-8月份總計出口294.1萬輛，同比增加61.9%。

今年上半年大陸汽車出口排名第一的是上汽公司，奇瑞與特斯拉分居2、3名。（圖／中國汽車工業協會）

報導說，具體車企排名中，今年前8月中，上汽為國內出口冠軍，共計出口車輛66.7萬輛；緊隨其後的是奇瑞汽車，出口55.8萬輛；特斯拉出口23.5萬輛，領先長安汽車的23.1萬輛；吉利汽車為21.3萬輛，超過長城汽車、東風等。比亞迪前8月出口12.5萬輛，不過其增速最高，同比增長了6.5倍。

中國汽車工業協會副秘書長陳士華分析稱，中國新能源汽車產業具備領先優勢，產業鏈相對完善且穩定，產品有很強的競爭力。今年來看，預計全年汽車的出口將超過400萬輛，其中新能源汽車穩超100萬輛。