中華民國國防部11日表示，中共山東號航母編隊，位於我鵝鑾鼻東南60浬向東航行，進入西太平洋航訓。前參謀總長黃曙光曾透露破解中共航母戰力的戰法；另外，美國前空軍中校、雷神前總經理胡振東也直言，山東號航母和美國航母無法比較。

我國防部首次公布山東號位置是在4月5日，山東號航母編隊穿過巴士海峽，經過台灣東海域，展開首次西太平洋航訓，位置在台灣鵝鑾鼻東方約200浬處，海軍派出拉法葉級、成功級巡防艦前往應變區監控。

接著，國防部於今年4月24日傍晚發布中共航母山東號位置，距離鵝鑾鼻東南方約120浬處，軍方判斷應是準備西返母港三亞。

至9月11日國防部再度發布新聞指出，自當日上午5時40分起，陸續偵獲中共殲-16、蘇愷-30、空警-500及無人機等各型機計13架次出海活動，其中11架次逾越中線延伸線進入西南空域。另中共山東號航艦編隊，位於我鵝鑾鼻東南60浬向東航行，進入西太平洋航訓。

據了解，這次是到目前為止，山東號航母距離台灣最近的一次。

前參謀總長黃曙光曾透露破解中共航母戰力的戰法，就是專打尾隨航母的補給艦，藉此打亂中共航母作戰節奏，並限制其戰術作為。

美國前空軍中校、雷神前總經理胡振東日前在「百齡果」直播中表示，山東號航母3天飛120架次飛機，但美國雷根號航母12小時就要飛120架次，24小時要飛200架次飛機。

美國前空軍中校、曾任AIT副組長、雷神前總經理胡振東。（資料照片）

另外，他指出，中共殲15如果裝滿飛彈裝滿燃油，就飛不起來；如果各裝載一半，頂多30分鐘至40分鐘就要飛回航母。所以上次山東號航母被美軍RC135偵察時，是從大陸派殲16飛過來。

胡振東直言，中共兩艘航母是燒油的，每幾天就要加油，艦載機僅24架；而美國航母是核子動力，可以維持25年，艦載機有80架，無法比較。

胡振東於建中一年級時赴美國，在美國空軍服役27年後中校退伍，轉為美國國防部文職的台灣科科長，之後到AIT擔任副組長，再到台灣雷神公司擔任總經理，現已退休。