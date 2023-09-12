台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

運彩「串關」玩法一直以來受到大家的喜愛，因為透過賠率連續相乘的結果就能夠讓可能中獎的金額變大，以小小的投注金額就能夠抱回大大的獎金，近來有位購券者以7,500元買棒球「串8關」開心中獎1,233,077元獎金，今天就來跟大家談一談他是怎麼買的。

運彩「串關」是指購券者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式，賠率連續相乘的結果，常常可以高達千倍甚至萬倍。

7/15有位高雄投注站的購券者，他買運彩時挑了8場棒球賽事，並且買串8關讓賠率連續相乘來提高可能中獎的金額，分別是1.「賠率2.05倍的聖地牙哥教士(-1.5)Vs. 費城費城人 讓分客勝」、2.「賠率1.90倍的舊金山巨人(-1.5)Vs. 匹茲堡海盜 讓分客勝」、3.「賠率2.05倍的邁阿密馬林魚Vs. 巴爾地摩金鶯(-1.5) 讓分主勝」、4.「賠率1.95倍的亞歷桑那響尾蛇 Vs.多倫多藍鳥(-1.5) 讓分主勝」、5.「賠率1.95倍的洛杉磯道奇(-1.5) Vs. 紐約大都會 讓分客勝」、6.「賠率1.50倍的芝加哥白襪Vs. 亞特蘭大勇士(-1.5) 讓分主勝」、7.「賠率1.90倍的克里夫蘭守護者Vs. 德州遊騎兵(-1.5) 讓分主勝」以及8.「賠率1.90倍的波士頓紅襪(-1.5)Vs. 芝加哥小熊 讓分客勝」，比賽結果全數命中，8場賽事賠率連續相乘的結果高達164.41倍，讓他投注7,500元開心中獎1,233,077元。

喜愛運彩的朋友們如果同時看好幾場賽事，可以透過「串關」的投注方式，把它們同時串一起投注，有機會把中獎獎金加乘變大，希望你就是下一個過關中大獎的運彩「串關」達人。