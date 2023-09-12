美國聯準會暴力式升息已近尾聲，財信傳媒董事長謝金河發文表示，聯準會過去放水，現在忙著收水，市場上氾濫銀根被收回，股、債、房市受到的影響將逐漸顯現。他提到，台灣的電子產業過去最喜歡說：下半年一定比上半年好，而且占比是4:6，不過這個結構往下一定會改變。

謝金河指出，今年在懷俄明州召開的Jackson Hole的全球央行總裁年會，跟去年的大陣仗相比，今年平淡很多，主要原因是聯準會升息已經接近尾聲，即使9月再升一碼，對市場影響已經不大。

謝金河提到，聯準會看起來也沒有降息的本錢，因為即使美國CPI（消費者物價指數）已經從去年9.1%逐步下降至約3%，但俄羅斯和中東產油國聯手減產，油價仍高懸在90美元左右，看起來聯準會迴旋空間不大。

「在這種情況下，全球經濟必須經歷一段很長的高利率衝擊！」謝金河分析，市場利率從0到0.25%，快速拉升至5.25到5.5%，這是一年半內發生的事，市場需求必定降溫，景氣下滑是常態，像過去台灣的電子產業最喜歡說：下半年一定比上半年好，而且占比是4:6，不過這個結構往下一定會改變。

謝金河強調，過去行之有年的QE（量化寬鬆），讓聯準會的資產負債表衝高到2021年底的8.868兆美元，到上個月為止，這個金額降到7.398兆美元，大家不知不覺中，聯準會已經縮表1.47兆美元資金。他文末總結，過去聯準會放水，現在忙著收水，市場上氾濫銀根被收回，股、債、房市受到的影響也會逐漸顯現。