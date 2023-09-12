復華投信為幫助投資人長期有效地投資，並破解選對標的、判斷進出場時點的困難，2000年領先推出「金複合投資法」，透過一筆資金達到兩倍投資效率，是業界「母子基金投資」的領頭羊，可協助投資人在退休之前有效地累積財富；2020年底更針對已經離開職場、沒領薪水的退休族推出「金複合月月領」，讓退休族群可以邊投資邊領錢，無論退休前、後都能持續累積財富。

母子基金操作不難 四步驟教你規劃理財

金複合母子基金投資法的操作模式，可以透過四個步驟進行，第一步「單筆申購母基金」，單筆申購一檔保守或穩健型的母基金，作為每月定時定額子基金的資金來源，以及子基金自動停利後返回的基金。第二步「定期定額子基金」，選擇1至5檔長期趨勢向上、波動度相對較大的子基金，每月系統會自動由母基金定時定額子基金，積極參與投資機會。

第三步「自動停利」，當子基金達到自行設定的停利點，系統則會把子基金連本帶利轉回母基金，也就是形成母子基金循環投資效果。至於，第四步「低檔加碼」，就是子基金淨值跌幅超過自己設定的幅度，扣款金額便自動增加一倍，即行情低檔時趁機多累積基金的單位數，一旦行情回升，可縮短子基金停利回到母基金的時間。

簡言之，母子基金投資法透過「穩健的母基金」維持基本盤，再透過每個月定期定額方式投入「積極的子基金」去做衝刺的效果，長期透過母子基金操作下，三年一次循環的模式，累積退休金的成效是時間愈長、效果愈好。

母子基金自動循環。(圖/蔡季伶)

打造第二筆退休金 試算給你看

為打造第二筆退休金，以下透過試算來了解退休前如何累積退休財富，以及退休後又如何設定每個月領回的現金流：假設一位45歲的上班族希望進行長期理財，若每年投入30萬元，並以追求的年報酬率8%來計算，投資人至57歲時，共能累積645萬元，且屆齡退休60歲，則可以達到909萬元。當然市場行情無法預測，若假設的年報酬率較低，相對的累積本利金額便會較低！

掌握退休前的黃金累積期，每年一筆母子基金累積退休金池。(圖/蔡季伶)

至於退休時，投資人想要兼顧現金流達到「月月領」的要求，在累積退休金達909萬元的情況下，給付期若是追求年報酬有5%的效果，則每個月可以規劃領回約3萬7千元，相對的若在行情較低迷的市況下，則可規劃每月領回金額少一點，以免讓本金減少過快喔！

退休後啟動月月領機制，享受靈活的現金流。(圖/蔡季伶)

若不想退休生活過得拘束且手頭又緊，好不容易擺脫上司折磨，還要看下一代的臉色過日子，不妨及早規劃退休金，給自己謀劃一條「穩健、月月領的現金流」生活。

(文／蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。