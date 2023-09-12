美國健康專家佩爾茲（Mindy Pelz）建議民眾，不要太晚吃晚餐，因為太晚才吃，會導致胰島素與褪黑激素分泌重疊，影響睡眠，她建議最好睡覺前3小時之前用餐，另外也有專家指出，最理想的晚餐時段是晚間5時至7時。

英國《太陽報》（The Sun）報導，加州健康專家佩爾茲拍攝TikTok短片，建議民眾早點吃晚餐，如果民眾是在睡覺前3小時之前用餐，好處包括能睡得好及減重。

♬ sonido original - drmindypelz @drmindypelz The role that dinner plays on your daily routine and the best advice you should have if you wanna build a fasting lifestyle #drmindypelz

她解釋，例如下午5時就用餐，體內胰島素濃度會先上升，之後下降。接著是有助於睡眠的褪黑激素不斷累積，「你必須讓褪黑激素發揮作用，讓你睡個好覺」。

她說民眾如果很晚才吃晚餐，體內褪黑激素上升的同時，胰島素也在升高，此時身體的反應是：「等等，我們要睡覺了，胰島素為何在這？我們最好儲存起來。」她說胰島素將儲存在脂肪內，如此將不利於減重。

佩爾茲強調，要避免睡不好以及囤積脂肪，「晚餐的時間很重要」，要確保胰島素與褪黑激素不要同時間出現。

除了佩爾茲，許多專家也支持早點吃晚餐的理論，例如鑽研整合醫學（Integrative medicine）的紐約醫生柯恩（Dana Cohen）認為，晚間5時至7時是「理想」的晚餐時間，愈晚吃飯的話，要吃得愈少。