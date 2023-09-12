華為推出最新5G手機Mate 60 Pro，搭載7奈米打造的麒麟9000S晶片，引發拜登政府高度關切。外媒報導，美國已禁售14奈米以下半導體設備給陸企，中芯、華為如何繞過制裁，對華府是一大警訊，美官員透露，商務部可能攜手聯邦調查局（FBI）對華為新手機晶片展開調查。而中芯跳升7奈米的關鍵人物就是執行長梁孟松，當年他曾助三星超車台積電，被業界視為「台積電叛將」。

美媒報導，多年來，華為一直是美國制裁和出口管制的頭號目標，日前推出Mate 60系列新機，其內建晶片技術突破美國禁令限制，凸顯華府圍堵大陸半導體遭遇大挫敗。

美商務部表示，中芯和華為都遭美國列入制裁黑名單，被限制取得美國半導體技術和材料。如今華為Mate 60 Pro採用中芯製造的7奈米先進晶片，美國政府將正式啟動調查。

這項調查將由美商務部出口執法辦公室主導，並聯合FBI與其他聯邦機構，共同釐清中芯國際生產的手機晶片，是否透過美國設備或技術所製造出來。

知名半導體分析師陸行之認為，麒麟9000S處理器應該是透過中芯的N+2製造，N+1應該是假7奈米，實際上比較接近8-9奈米，N+2則是7奈米，不是市場傳聞的5奈米，且中芯的7奈米不是用EUV生產的，所以要進行多次的多重曝光。

陸行之表示，如果這些假設基礎，事後驗證差異不大，代表梁孟松帶領的中芯國際在7奈米技術與產能上都有重大突破，不可輕忽。事實上，梁孟松一直是中芯能夠持續進步的重要功臣，從14奈米到7奈米都經由他手。

環球時報帳號「樞密院十號」近日發文指稱，華為 Mate 60系列因搭配中芯晶片，也讓有「台灣晶片魔術師」封號的中芯執行長梁孟松再度受到外界關注。

不過，梁孟松助攻中芯取得7奈米先進製程技術，是否被白宮盯上，而採取個人制裁措施，後續值得外界關注。