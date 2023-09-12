桃園一名女子蔓蔓（化名）前往足體養生館按摩，江姓按摩師向蔓蔓說：「妳的婦科比較弱，需要按摩相關部位」。江男在未經同意下，以手觸摸外陰及恥骨一帶，再以手指觸碰，蔓蔓突覺下體疼痛不適，才驚覺遭指侵。一審法院判決江男無罪，檢方及蔓蔓不服提起上訴。

高院審理，江男辯稱，因蔓蔓表示大腿痠痛，徵得同意後，在加價時段為她加強舒緩大腿痠痛，但她大腿太胖，當時她穿的店內日式和褲（短褲）僅能往上拉到7、8分，我的手無法往上推，就請她脫掉和褲。

江男說，我在她大腿擦上乳液及涼涼膏，當時她是正面朝上躺著，下半身穿內褲，有白色小毛巾蓋住下體，我是把手伸進去毛巾內，再以雙手來回推大腿，但沒用手觸摸外陰、恥骨，沒用手指觸碰並將強行插入。

因為是她比較胖，我壓得比較深，回拉時動作太大，可能因此有碰觸大腿內側鼠蹊部或外陰外圍，絕對沒把手指伸進裡面。

蔓蔓指控，江男幫我腳底按摩時，說我婦科好像比較弱，我說已更年期，婦科方面不太需要，他說婦科會影響一些神經末梢等等，我就不疑有他。

當他按我大腿內側時，他說會按到鼠蹊部，請我脫下店內提供的短褲，我當時會同意是因為「相信專業」，之後他手伸進我內褲裡按摩。當我回過神時，驚覺他手指頭放進我下體裡，我說：「我會痛，我不要了！」他才停手。

離開養生館後，我回想整個過程越想越不對，為什麼以前按摩，沒有這樣按摩大腿內側的經驗，為什麼他會這樣按，而且手指頭還進去，越想越覺得是否被侵害了，才會去驗傷提告。

發生這件事之後，我一直沒辦法睡覺，而且會有陰影在，我的病人是男生（蔓蔓從事看護工作），我甚至在幫他洗澡時都會快速帶過，我跟男醫師溝通我病人病況時，我都眼睛低低的不敢看醫師，對男生有一種懼怕感。

高院法官認，一審未予詳查，判江男無罪，檢方上訴指一審原判決「無罪」不恰當，認江男所為構成刑法第221條第1項之強制性交罪，高院法官審理後，認檢方上訴有理，撤銷一審原判，日前依犯強制性交罪，判處有期徒刑3年6月。可上訴。

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