花蓮一名未滿14歲的少女小茹（化名），去年（111年）5月在住家浴室產下一女，家人感到十分驚訝且不斷追問，但小茹一開始都不願吐實，最後才說出驚人的悲慘事實。

判決書指出，小茹的父親前年開始以打獵為由，帶著她一起上山，晚上就在山上一處工寮過夜，沒想到父親竟變成惡狼，性侵小茹強制性交得逞；小茹一直隱忍、獨自承受，直到去年5月，小茹在家中浴室生下一女，此事才被揭露。

小茹因為害怕而一直不敢說出事實，最後由家人帶去採集檢體，經過鑑定證實小茹女兒的「生父」就是小茹的爸爸，機率為99.00000％。

法官審酌，小茹的父親不僅未能妥善照護年幼的女兒，竟為滿足自己性慾，而對未滿14歲女兒強制性交導致懷孕，小茹不敢對外求援，最後自行在家中浴室產下一女。且案發後，小茹罹患急性創傷後壓力症候群，並出現自傷、想輕生之行為。

小茹父親犯行令人髮指，違悖人倫綱常，不僅社會道德、法理不容，更造成小茹嚴重心理傷害、永遠無法抹滅之記憶。且小茹需自行面對懷孕過程直至生產，所產下的女兒為早產兒、患有無肛症，需在醫院保溫箱照顧數月。

檢警偵查時，小茹父親矢口否認犯行，辯稱：我都沒有印象，因為我有喝酒。法官認，小茹父親犯後仍避重就輕，不願承認自身過錯，更無視自己行為對於小茹造成之傷害。直到法院審理時始才改口坦承犯行，犯後態度難認良好。法官日前依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑9年。

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