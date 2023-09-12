2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。對此，中天《盧秀芳辣晚報》11日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於2024總統大選，藍綠白爭霸戰倒數4個月，是否希望政黨輪替？許多民眾一面倒，認為「當然希望政黨輪替啊」、「賴清德的主張就台灣價值，他們的台灣價值就是年輕人領著最低薪資，年輕人領著最低薪資，然後當戰爭打起來要站在最前線，守護我們一輩子都買不起的房子，然後死在西部的沙灘上」，引發討論。

中天《洪淑芬辣晚報》11日由「辮子妹」進行街訪，對於2024總統大選倒數4個月，是否希望政黨輪替，許多民眾紛紛表示「當然希望政黨輪替啊」、「賴清德的主張就台灣價值，我是不太能接受，他們的台灣價值就是年輕人領著最低薪資，年輕人領著最低薪資，然後當戰爭打起來要站在最前線，守護我們一輩子都買不起的房子，然後死在西部的沙灘上」、「我會想要輪替」、「現在想要換人做做看」、「執政太久的話，容易腐敗，希望政黨輪替」、「在野黨合作，機會比較大」。

不過也有少數民眾指出，「不贊成政黨輪替，我個人會覺得比較偏向民進黨，他們堅持台灣完整的主權，比較符合我們現在要走的民主進程」、「我個人覺得如果現在是三分天下的話，要政黨輪替不容易，非綠這一塊應該要團結」。