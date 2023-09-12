2024總統大選逼近，《ETtoday新聞雲》11日上午公布最新一波民調，在民進黨參選人賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲「三腳督」的狀況，賴獲36.5%，但侯一下子提升5.3個百分點，來到29.5%居次；柯則是22.9%，值得注意的是，侯是唯一支持度上升的參選人。對此，前立委沈富雄11日就表示，「今天ETtoday的民調，三腳督是賴清德36.5％、侯友宜29.5％、柯文哲22.9％，他們的間隔距離都是7％，就等距了，現在國民黨除了深藍還沒歸隊之外，其他多多少少都漸漸歸隊了，侯友宜在國民黨內如果能夠拿到85％，那藍白合可有可無」，引發討論。

沈富雄11日在廣播節目《POP大國民》中表示，「現在國民黨除了深藍還沒歸隊之外，其他多多少少都漸漸歸隊了，這一次民調如果做進一步分析的話，國民黨裡頭侯友宜的支持度上來了，上到70幾％，但沒像其他兩個候選人那麼好，侯友宜在國民黨內如果能夠拿到85％，那藍白合可有可無，不會受制於柯文哲」。

沈富雄最後更說，「如果民眾黨柯文哲的民調一路往下掉，國民黨就游刃有餘，今天ETtoday的民調，三腳督是賴清德36.5％、侯友宜29.5％、柯文哲22.9％，他們的間隔距離都是7％，就等距了」，沈富雄最後更說，「然後趨勢是侯友宜往上，柯文哲往下，若是再移動2％，就會變成賴清德36％、侯友宜31％，柯文哲20％，那就是另外一副景觀了」。