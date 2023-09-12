前新竹市文化局長錢康明11日爆料，指市長高虹安的「好朋友」曾約他出去談市府跨年晚會，也曾約了其它人「談事情」，市議員劉彥直指好朋友就是高的男友李忠庭。而最新網路民調結果，針對高虹安被爆「男友干政」，有62％的網友認為「相信高虹安有分寸，是有心人抹黑」，顯示選擇挺高虹安的網友不在少數，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》11日對於「高虹安遭前官員爆料『男友干政』，請問你相信高市長有嚴守份際嗎？」進行網路民調，截至11日晚間23時止，已有3萬人參與投票，有62％的網友表示「相信高虹安有分寸，是有心人抹黑」、有28％的網友表示「高虹安解釋不清，觀感不佳」，另有10％的網友表示「無法判斷」。

而參與該份民調投票的網友都紛紛表示，「狂打高虹安是為了掩蓋雞蛋的問題」、「誰都能信，只有民進黨不能信」、「超思不處理、雲豹不處理、IMB不處理，台灣的司法、媒體真是笑死人」、「從高虹安的學歷和出國留學被抹，我就不相信任何爆料了，噁心至極」、「為了分散綠電、雲豹、雞蛋的注意力吧」。

而李忠庭11日下午透過民眾黨發出聲明回應表示，他與前局長錢康明是於高虹安擔任立法委員期間，因地方服務事務而結識，並於多部影音及歌曲等藝術創作有所合作因而熟識。因前開原因錢前局長與他為舊識好友，因此錢康明於今年3月時接受高虹安延攬、自台中赴新竹就任文化局長後，與他多有互動。

之後因市府初步萌生舉辦跨年晚會意向，當時錢康明與他對跨年晚會活動音樂方面，相互聊天及討論，但他本人深知無權干涉市府任何業務，亦無任何市政決策權，故絕無所謂約談局處首長或市府秘書私下喬事情等情事。