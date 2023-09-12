美國眾議員麥考爾稱，中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際供應零件給華為，似已違反美國制裁措施，應展開調查。前立委郭正亮11日在《新聞大白話》節目強調，梁孟松在台積電曾貢獻很大，也幫了三星半導體很大的忙，但當他去中國大陸發展後，年薪不到150萬美元，以半導體CEO來講很低，那他為什麼願意去？恐怕不是為賺錢，可能想要做一些事。他是台灣培養出來的天才，但因中美科技戰等國際政治考量而有不同理解。

「老實說，如果不是美國搞科技站，梁孟松這樣的人，你會認為他有爭議嗎？」郭正亮表示，因為他在台積電沒有升上去，他希望能夠升遷，結果沒有被挑中。他認為他的貢獻很大。他當初離職就跑去三星，被告侵犯智財權是在三星那一段，後來才跑去中國大陸。

「他在中國大陸的待遇，老實說比在三星、跟在台積電還要差！那他為什麼願意去？」郭正亮指出，他的年薪，根據維基百科，不到150萬美元！這個事實上在半導體界的CEO來講，是很低的！那他為什麼願意去？而且他連續兩年都沒有領薪水，都捐給他的教育基金。

郭正亮強調，所以會覺得，他的境界恐怕不是為了賺錢，他可能想要做一些事！這種東西看用什麼角度看，如果說是因為中美打科技戰，所以台灣跟美國都把他當作萬惡的代表？那恐怕中國大陸的看法剛好相反，他們把梁孟松當作英雄！

郭正亮直言，事實上中芯國際的14奈米就是他創造的，這是事實。而他在三星時，也幫了三星半導體很大的忙。當他還在台積電時，對台積電也有很大的貢獻。不是說6騎士？他就是其中之一。坦白說就是台灣培養出來的天才，如果沒有中美科技戰，也許就不會用某些角度去分析他了。

「我們只會說，他讓各地的半導體產業，都得到不錯的發展！」郭正亮說，也許會用這種角度去理解，「主要還是牽扯到國際政治啦！」