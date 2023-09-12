《ETtoday新聞雲》11日公布總統大選民調，國民黨總統候選人侯友宜提升5.3個百分點，來到29.5％，是唯一支持度上升的參選人，聲勢打高。針對侯友宜14日將出訪美國，前立委郭正亮11日在《新聞大白話》節目強調，侯返台後的10月12日，中國大陸就要公布第二波貿易壁壘調查，兩岸緊張的氛圍就會出現。此外，義務役的大專兵12月中就會收到兵單，很難避免戰爭與和平不成為議題，侯要提出讓老百姓有信心的做法。

郭正亮提到，侯友宜從美國回來之後，接下來10月12日，中國大陸就要公布第二波的貿易壁壘調查，一直到結束是明年1月12日。坦白講那整個氛圍，剛好是投票前一天，那三個月，兩岸緊張的氛圍就會出現。那個不是軍事的，是經濟的！

「大家也要針對這個即將要來的山雨，或者說風暴，要提出作為嘛！」郭正亮表示，而且到了最後一個月，到了12月中，那些義務役的大專兵就會收到兵單，明年1月1日就要去服役。第1期據了解有9000多人，這個一定會是新聞，12月中開始，各媒體就會去追，問這些大專兵心裡怎麼想，然後到各營區看，是不是有準備好等等。

「所以很難避免戰爭與和平不成為議題！」郭正亮強調，侯陣營跟柯陣營再怎麼樣都要去思考這問題，就是說侯友宜回來之後，那整個氛圍？事實上侯友宜自己也要了解，他去美國，一定會談到兩岸！等他回來之後，兩岸實際的氛圍就是這樣，那他要提出有別於民進黨的做法。

郭正亮指出，因為這個貿易壁壘，幾乎可以預期民進黨從上到下，又是罵聲一片。王美花一定又是兩手一攤，擺出沒有辦法的樣子。「那我們當然希望在野黨能夠提出讓老百姓有信心的做法！」