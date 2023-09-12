華為最新旗艦機型「Mate60 Pro」問世引發全球轟動，華為傳奇引發熱議。前立委郭正亮11日在《亮點交鋒》節目強調，華為創辦人任正非曾說，要幹就幹最難的事情，他要到世界上最貧窮困苦的地方做通訊，為了人類的幸福而服務。華為的崛起就是農村包圍城市，而且不賺美元，不引進美國人幫忙，甚至不曾尋求上市，把錢回饋給員工及研發，還曾展現傲骨說「這個世界離不開我們，因為我們比較先進！」真是不可思議。

「我覺得在科技史上已經可以寫下一筆了，這簡直是不可思議！」郭正亮表示，他到底是怎麼做到的？華為本來就是做通訊。自己最近又讀了任正非的傳記，還有一些他曾經說過的話。任正非他講過一句話，他說他決定要做最難的事業！

郭正亮提到，任正非這麼說：「房地產之類大賺錢的事情，我不想幹；我要幹，就幹最難的事情！我要做通訊，我要到世界上最貧窮困苦的地方去做，哪怕是錢收不回來、換不成美元，也沒有關係。我的理想，是為了人類的幸福而服務！」

「這個當然是在華為崛起之後，他的一個講法。」郭正亮指出，華為的崛起，就是一個典型的農村包圍城市的做法。因為他本來要崛起，到處都受到打壓，那時候全世界的電信品牌，哪輪得到你？後來如大家所知道，他就去從落後地區開始做起，從非洲、東南亞、中東、中南美洲。

郭正亮強調，後來他進入了歐洲，然後要進入美國，那時候就開始被打壓了。「這就是他的一個哲學啦！」自己最近在讀任正非的作品，愈來愈發現他到現在為止，想的事情都是一致的。他最近講了一句話，他說：華為不會儲備美元，我們是要儲備人才！他的意思就是要累積人才，然後發展出造福人類的科技。他希望能在中國做出不一樣的企業，因為有很多企業只求上市，甚至到美國上市，如果碰到困難就會跟美國合作。

「這實在是一家非常不尋常的公司，這公司從來沒有尋求過上市！更不要說到美國上市了！」郭正亮直言，或者說他要賺美元、或引入美國的股東，從來都沒有！不覺得不可思議嗎？他就鑽研技術，每年投入大量的研發。因為他沒有上市，所以他把上市的錢，回饋給他的員工。他沒有要當世界公民，沒有要當世界上的火星企業，都沒有！也沒有想過要跟美國合作，引進美國人的幫忙，「不做美國人生意沒關係，我們要活下去，我們可以徹底去美化！」

郭正亮提到，任正非說「西方不亮，還有東方亮」、「黑了北方，我們還有南方」、「美國不代表全世界，美國只代表一部分人，他不可能扼殺我的！這個世界離不開我們，因為我們比較先進！」這句話還蠻有傲氣的，當然這是指他的5G通訊，就是這樣的一種傲骨，科技、員工為本。