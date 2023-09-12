美國眾議員麥考爾稱，中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際供應零件給華為，似已違反美國的制裁措施，應展開調查。前立委郭正亮11日在《亮點交鋒》節目指出，華為手機有46家供應廠商，全是中國大陸的公司，愈制裁等於逼迫中國產業要更加完整化，且也要看盟友是否跟進次級制裁。

「那我們就假設，他又想用列黑名單的方式來制裁中芯國際？這個就是一個大考驗！」郭正亮表示，就是說荷蘭ASML，你以後不可以給中芯國際DUV，因為中國大陸長年進口DUV光刻機，他大概有80台，未來他這個零組件也不能供應！日本是半導體化合物，光刻膠，也不能供應；純氧、不能供應、純水，不能供應！美國大概在想這個吧？有沒有發現，都不是美國？因為他以前有的就是，直接要求台積電不准幫華為代工晶片。

郭正亮強調，美國未來會不會這樣做？這個是大考驗！美國如果真的要這樣幹，那就來看你的盟友是不是會跟進？你就知道了！

郭正亮提到，後來有人就去調查，華為Mate60 Pro是誰做的？結果調查出有46家中國大陸的供應廠商，包括：◆結構件：東睦股份、福蓉科技、捷榮技術、兆威機電、金龍機電、長盈精密、電連技術、安利股份、蘇大維格、藍思科技。◆功能晶片模組：匯頂科技、宏和科技、聚辰股份、卓勝微。◆ODM服務商：福日電子、傑美特。◆顯示模組：聯創光電、合力泰、長信科技、翰博高新、京東方A、維信諾、同興達。

◆光學鏡頭：昀塚科技、聯創電子、中光學、歐菲光、五方光電、東田微。◆銷售服務：天音控股、愛施德、百邦科技。◆充電器：奧海科技。◆設備供應：強瑞技術、利和興。◆聲學：歌爾股份。◆盤古大模型（華為雲旗下AI模型）：創意信息、神州數碼、華塑科技。◆衛星通訊：華力創通、盟升電子、隆盛科技。◆海思處理器：力源信息、勁拓股份、飛榮達、芯源微。

「這全部都是中國的公司，你美國就去制裁吧！」郭正亮直言，「你愈制裁，等於是逼迫中國的產業要更加完整化！」