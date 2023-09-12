台南市警消單位於昨晚10時許獲報，指稱在永康區一處大樓社區中庭疑似有人遭槍擊受傷倒地，消防人員抵達現場發現一名男子左大腿有疑似槍傷出血，緊急止血後送往奇美醫院，院方緊急安排手術治療。

警方初步訪查發現，案發前有住戶發現該名男子走到社區1樓的某公司，不久後有另一名男子進入，接著傳出疑似槍響，警方根據所掌握線索，鎖定特定對象追緝中。（編輯：陳彥鈞）1120912