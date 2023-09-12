摩洛哥8日晚間發生規模6.8強震，國營電視台今天報導強震傷亡持續攀升，已增至2681人喪命、2501人受傷。軍方救難人員指出，當地傳統建築物降低尋獲生還者的機率。

摩洛哥境內的高阿特拉斯山脈（High Atlas Mountains）於8日深夜發生規模6.8強震，震央位在馬拉喀什市（Marrakech）西南方72公里處，來自西班牙、英國和卡達等國的搜救隊已經加入災後救難作業。

路透社報導，有救難人員今天警告說，高阿特拉斯山脈隨處可見用泥磚、石頭和木材等傳統建材造的民房，這降低了找到生還者的機會。

一位不具名的軍方救難人員在馬拉喀什市以南一處軍事中心表示：「很難將人活著救出來，因為大部分的牆壁和天花板倒塌垮落後都變成碎磚爛瓦，把屋內的人都埋了，沒有存留空氣的空間。」

另外，因為強震發生區域大多位於難以抵達的地區，摩洛哥當局尚未公布任何有關失蹤人數的估計數據。（譯者：陳彥鈞）1120912