最近幾年讓許多社會學與經濟學專家大傷腦筋的議題，莫過於不斷下滑的生育率與房地產危機。而讓人覺得特別吊詭的是，生兒育女與房價卻又是一對共生共榮又相互拉扯的社會問題，換言之，如果生育率持續下滑，不只缺乏用需求來拉動經濟成長的動力，對目前做為中國經濟重要支柱的房地產而言，低生育也會導致住房需求下滑。因此，如果想救房地產，其實應該先救生育率。

在最近一場《中國人口學會2023年年會》上，一篇中國人口與發展研究中心的人口學者提交的論文發布後，引起各界熱烈討論。該論文引述人口研究的測算顯示，2022年中國的總和生育率已經下滑至1.09，相比日本的1.29還要更低，僅略高於韓國的0.8。

大陸生育率持續下滑，未來將缺乏足夠的需求來拉動經濟成長，購房剛需減少對中國經濟重要支柱的房地產而言也是一大利空。（圖／中新社）

總和生率指的是育齡婦女一生中平均生的子女數量，是衡量人口生育情況的重要參考依據。世衛組織（WHO）把總和生率2.1定義為一個界限，只有總和生育率超過2.1才能維持種群數量的穩定。換句話說,如果總和生育率長期低於2.1的話，人口就會不斷減少，幾十年內人口規模就可能減半。如果總和生率育低到1以下，人口減半的速度會更快，不到一代人（約25年）的時間，人口就會減半。

中國從1979年開始執行一胎化政策，到2015年計劃生育政策才做改變，但其實這時因為房價狂飆，生活開支與育兒花費過高，願意生一個以上嬰兒的家庭已經很少。而隨著生育率降低，數十年來持續增加的總人口很快地在2022年見頂，總人口如同專家的預測開始反轉下滑，而且速度極快。

2015年計劃生育政策大幅改變，但其實這時因為房價狂飆，生活開支與育兒花費過高，年輕夫婦生孩子的意願極低。（圖／中新社）

為什麼中國在進入21世紀、經濟發展呈現起飛的同時，年輕人反而不願意生育？根據日本、韓國與中國進行的調查，毫無例外的經濟都是影響生輕人生育意願的最主要因素。絕大部份受訪者在答覆「為何不想生育？」的問題時，其答案都是「生不起，也養不起」，房價、養育、教育、醫療，這些因素阻礙年輕人生育甚至結婚的意願，受訪者甚至直說，「不是『不想生』，而是真的『不敢生』」。各國的經驗顯示，實質性的生育與養育補貼是簡單且有用的做法，且有立竿見影之效。

據各省市統計局發布2022年人口增長情況，大陸2022年人口總計減少達85萬人。（圖／新華社）

在中國、日本與韓國的人口社會學調查中，最讓年輕人感到痛苦而決定不生育的最突出因素就是房價。日本的研究發現，2021年日本首都東京的總和生育率為1.09，低於日本全國的總和生育率1.4，當中最大原因正是因為日本東京房價最高，因此東京生育率也為最低；韓國的情況也類似，2021年韓國首爾總和生育率低到0.59，也是低於韓國全國總和生育率0.9。

當然，在房價飆高的同時，其他的生活開支與養育成本、教育開支都會水漲船高，讓許多年輕夫婦不得不仔細盤算是否有足夠的經濟能力來養育孩子。中國在2017年由國家衛生計生委進行全國性調查數據顯示，也有77.4%的中國婦女認為「經濟負擔過重」是不想生孩子的主要原因。

大陸要救房地產，不如把錢拿來救生育率，生育率上升能帶動各種消費，維持房地產的剛性需求。（圖／中新社）

絕大多數人都知道，房價是年輕經濟負擔中最沉重的一項，因此壓低房價成為提高生育率的主要訴求。但實際上維持房價有2方面的壓力：一是擁有房產的民眾不希望自己的資產跌價，因此政策維持高房價有相當強的民意基礎；二是房產大幅下跌會讓資產負債表衰退而引發金融危機。因此政府希望用拉長時間與自然通貨膨脹來逐漸沖淡高房價的壓力，但這需要相當長的時間，在當生育率呈現斷崖式下滑之際，根本沒有那麼多時間來等待問題自然解決。

試想：一胎化政策開始的1979年，這些獨生子女在2004年進入適婚年齡，他（她）們的孩子大約在2029年左右開始要買房結婚，由於是一胎化期間，每隔一代的成家的夫婦數目就會少一半，隔2代就只剩1/4。如果結婚形成買房的剛性需求，2代下來剛需會減少75%，即便現在開放生育2、3胎，仍然拉不起生育率，未來剛性需求大幅度且快速萎縮，要維持高房價完全是天方夜譚。

大陸人口出生率快速下降，人口峰值已在2022年出現，比專家們先前的預期早了8 年。（圖／新華社）

至於房價下跌可能引發資產縮減的金融危機，國外的經驗很多，可以用大量增加發行貨幣解危，雖然會因此造成通貨膨脹與幣值下跌，卻能避免金融經濟危機，不會因人口快速下滑而出現長期的衰退。現在要救房地產市場，根本的問題還是要救生育率，否則終究是「竹籃打水一場空」。