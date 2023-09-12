美國金融市場近來表現低迷，投資人運用股價相對較低的機會逢低買進科技股，華爾街股市今天反彈回升，4大指數全部收漲。
道瓊工業指數上漲87.13點或0.25%，收34663.72點。
標準普爾指數揚升29.97點或0.67%，收4487.46點。
那斯達克指數勁揚156.36點或1.14%，收13917.89點。
費城半導體指數小漲3.24點或0.09%，收3569.23點。（譯者：陳彥鈞）1120912
美國金融市場近來表現低迷，投資人運用股價相對較低的機會逢低買進科技股，華爾街股市今天反彈回升，4大指數全部收漲。
道瓊工業指數上漲87.13點或0.25%，收34663.72點。
標準普爾指數揚升29.97點或0.67%，收4487.46點。
那斯達克指數勁揚156.36點或1.14%，收13917.89點。
費城半導體指數小漲3.24點或0.09%，收3569.23點。（譯者：陳彥鈞）1120912
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