台北市西門町的滷味名店「老天祿」聞名港台華人世界，不過西門町的「老天祿」有兩家，一家是位於成都路的「上海老天祿」，另一家則是位於武昌街的「老天祿滷味」，兩家的鴨舌、鴨翅等滷味都很夯，各有演藝界天王、女神級的名人加持，不少人懷疑兩家老天祿是第二代兄弟鬩牆、自立門戶的結果，不過有饕客指出，兩家店確實系出同門，但是創辦人彼此間沒有親戚關係。

「上海老天祿」創始人蔡毓根是江蘇人，1939年起在上海「老天祿」當學徒，國共內戰後的1949年逃難來台灣，與同鄉友人趙寶根、紹東壽合夥經營小型食品工廠，店名沿用大陸上海的老天祿招牌，後來3人拆夥，蔡毓根獨自創立「老天祿食品」，1966年改名「上海老天祿食品有限公司」。江浙糕點原本是店內特色，後來增加滷味，不料愈賣愈好，現在滷味反而是熱賣商品，鴨舌、鴨翅都極暢銷。

武昌街的「老天祿滷味」也以鴨舌等滷味聞名，圖為老闆謝先生。（圖／報系資料照）

至於武昌街「老天祿滷味」的掌門人謝玉泉是客家人，1959年退伍後到位於新生戲院的老天祿當店員，3年後滷味部老闆沈廣生有意結束生意，謝玉泉接棒自當老闆，並與糕餅部的紹東壽共租店面，謝從採購、滷製到銷售一手包辦，1978年紹東壽移民美國，謝玉泉頂下了老天祿字號，遷回武昌街二段現址營業，成為滷味專賣創始店。

雖然武昌街的老天祿賣滷味比較早，不過兩家老天祿各有不同的天王、天后迷戀推薦，讓老天祿在台、港都打響名號。力挺武昌街老天祿滷味的演藝界大咖包括港星張學友、劉嘉玲，及本土天王吳宗憲、大小S等人。據說張學友只要來台辦演唱會，每回都買5、60盒鴨舌犒賞工作人員；劉嘉玲則喜歡在深夜快打烊時，獨自一人登門解饞，作風相當低調。

港星張學友不時來台辦演唱會，據說都會買武昌街「老天祿滷味」鴨舌犒賞工作人員。（圖／報系資料照）

上海老天祿則有女神林青霞、港星劉德華加持，陳文茜、林志玲也是擁護者。據說林青霞每次回台，幾乎都會到店裡買幾十盒鴨舌回香港送禮，天王劉德華則曾在節目中大力推薦成都路老天祿的鴨舌。這些名人紛紛加持，可能是讓鴨舌等滷味成為最佳零嘴的關鍵。雖然兩家天祿都很好吃，不過名氣大增後，價格隨之攀升，想要大飽口福、買來解饞，價格可不便宜，有上班族OL說，隨便買個幾樣就要好幾百元，普通上班族就算想吃，恐怕也很難大快朵頤。

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