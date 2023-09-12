潮州土狗日前演出時，未經U:NUS粉絲同意就拿走應援板。（圖／翻攝自YouTube）

20歲饒舌歌手潮州土狗從網路發跡，2021年以〈50元的檳榔〉入圍金音獎「最佳嘻哈歌曲獎」，當時18歲的他成為史上最年輕的獎項入圍者，今年又以專輯《狗狗歷險記》入圍金曲新人獎，相當受年輕族群歡迎。日前他受邀參加屏東夏日狂歡祭，卻在表演時惹怒男團U:NUS的粉絲，痛批他相當沒禮貌。

U:NUS粉絲火大表示潮州土狗將應援板弄壞。（圖／翻攝自YouTube）

屏東夏日狂歡祭集結U:NUS、李千娜、玖壹壹等卡司，其中人氣超夯的U:NUS吸引眾多粉絲到場，並排到最前面想一睹偶像風采；潮州土狗則是第一位出場的表演者，不過他唱到一半，沒有經過同意就拿了台下觀眾的物品，是印有U:NUS團員肖像的應援板，而且邊唱邊甩，之後才又還給觀眾，不過事後有網友爆料潮州土狗將該應援板弄壞，而且沒有道歉，讓粉絲十分火大。

潮州土狗想拿U:NUS的應援板拍照，語氣卻讓粉絲相當不舒服。（圖／翻攝自YouTube）

還有在場的觀眾提到，潮州土狗似乎對原子少年相當有敵意，聽到台下觀眾的尖叫，便說：「叫那麼開心幹嘛？我又不是原子少年。」並提出想要拿著原子少年出身的U:NUS應援板拍照，對著團員的肖像一個一個問「這是誰」，還有在退場時，主持人詢問該如何追蹤他？他又回答：「不用（追蹤我），你們追他們（U:NUS）就好了。」有些嘲弄的口氣讓粉絲們覺得很不舒服。

U:NUS從節目《原子少年》出道，人氣非常高。（圖／翻攝自U:NUS臉書）

其實潮州土狗的同門師兄禁藥王＆栗子先前就發歌攻擊過原子少年，他們在〈顏值少年〉的MV中化身選秀節目的評審，歌詞中提到「管你水星火星金星天王星，他X的假爆」，讓人不得不聯想到以各大行星分組的原子少年，雖然風格向來如此，但此曲攻擊了不同性向及性別氣質，似乎還是不妥，也因此引起了不小的爭議。

潮州土狗的師兄禁藥王＆栗子先前發歌疑似攻擊原子少年，充滿歧視的歌詞引發爭議。（圖／翻攝自YouTube）

關於潮州土狗在演出時的言行，他透過公司奇洱文創回應：「抱歉弄壞你的東西，我願意賠償，說話讓你不舒服的部分，管你舒不舒服，我沒辦法讓大家都舒服。」