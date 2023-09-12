8點檔女星顏曉筠在民視《市井豪門》中扮演富家千金「謝雅君」，因遭渣夫、閨蜜聯手陷害，又要演出全身癱瘓，還被推落湖中上演溺水畫面，先前她為了抓姦夫閨密，拿鐵鎚打破車窗，沒想到這一場也讓顏曉筠右手被玻璃劃到流血，送醫縫了6針，還真是多災多難；不過時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，顏曉筠與有著「蜜桃臀」外號的跳水國手林昀蒂現正約會中，相信戲外的她有人幫她「呼呼」，應該身心應該都會舒坦許多。

顏曉筠進入一間咖啡廳與和「蜜桃臀」跳水國手林昀蒂約會。（圖／本刊攝影組）

看似睡眠不足的顏曉筠，除了帶著疲累黑眼圈約會，中途還拿出人工淚液之類的眼藥水來點眼睛。（圖／本刊攝影組）

收到林昀蒂特別送的巧克力禮物，讓顏曉筠笑得非常開心。（圖／本刊攝影組）

兩個小時多的純愛約會時光，顏曉筠和林昀蒂兩人之後一起逛了寵物用品店。（圖／本刊攝影組）

8月30日下午2點半左右，從《市井豪門》中「謝雅君」角色登出休假的顏曉筠，穿著牛仔外套打扮輕鬆休閒的前往咖啡廳赴約，而「蜜桃臀」林昀蒂則早已在店內等候女伴的到來。進店後顏曉筠迅速點好餐點，接著入座開始兩人難得的午後約會行程。

林昀蒂耐心陪伴顏曉筠挑化妝品。（圖／本刊攝影組）

兩人在電影院售票處看了半天，似乎沒有看到想看的電影。（圖／本刊攝影組）

結束兩個多小時的約會，顏曉筠與林昀蒂各自離開。（圖／本刊攝影組）

林昀蒂還拿出精心準備的巧克力禮盒送給女方，顏曉筠有吃有喝又有拿，看來非常開心。兩人對坐約會邊吃邊喝、有說有笑。只是當天帶著疲累黑眼圈約會的顏曉筠，似乎是拍戲睡眠不足，中途還拿出人工淚液之類的東西來點眼睛，但即便是數度打了大哈欠，她仍堅持著繼續兩人單獨相處的時光。

下午3點半左右，顏曉筠和林昀蒂一起離開咖啡廳，一路上仍是有聊不完的話題，一邊走一邊講著就這樣繼續散步了約500公尺，兩人轉進一家寵物用品店逛了約半個小時。接著又就近走到百貨公司，先在一樓逛了一下化妝品櫃，接轉往樓上的電影院，只不過抬頭仰望後，大概是沒有看到什麼想看的電影，同樣逛了約半個小時便離開百貨公司。

約莫130分鐘的約會行程中，顏曉筠和林昀蒂雖然完全沒有任何親密畫面出現，但彼此的相處方式就像是認識多年一樣舒服自然，4點39分，兩人往當初相約的咖啡廳方向走回去，相互道別之後就分別離去。

對於民視八點檔女星顏曉筠就與「蜜桃臀」跳水國手林昀兩人在8月30日被本刊直擊下午茶約會一事，顏曉筠經紀人回應本刊表示：「只是一般朋友關係。」

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