29歲顏曉筠近期更以《市井豪門》中的豪門千金「謝雅君」一角爆紅，其實她學生時期就因亮麗外型受到注目，獲「校園正妹」報導而出道成為模特兒。先前她提到入行經歷，她透露自己本來是手球運動員，因覺得自己讀書不是很在行，就想說考華岡藝校學個一技之長，會進入民視是因為參加了徵選，之後順利進入電視台開始戲劇之路。

顏曉筠曾在節目通告中接受跳水訓練。（圖／取自顏曉筠臉書）

2012年顏曉筠曾客串《萌學園4時空戰役》，2014年她開始在《廉政英雄》、《我的名字叫小賀》等多部民視戲劇中演出，但直至2020年《多情城市》因飾演心機深沉的「許佑真」，才讓她初嚐走紅滋味，顏曉筠曾表示這個角色給了她很大的發揮空間，特別是在看到母親高欣欣因多重打擊導致精神失常時，自己忍不住落淚那一幕，明顯感受到演技有所成長。

林昀蒂是台灣男子跳水運動員，曾蟬聯7年台灣跳水男子公開組冠軍，是目前最具代表性跳水選手之一。（圖／取自林昀蒂IG）

2017年世大運林昀蒂和賴昱燕搭檔跳水混雙比賽時，跳水完畢準備上岸時，卻意外被捕捉到泳褲滑落的畫面。（圖／翻攝網路畫面）

2021年顏曉筠為了《綜藝新時代》節目進行跳水訓練，曾是手球運動員的她還開心發文表示：「太難得可以接觸跳水了，雖然是短短幾個小時的錄製，但我根本想把自己當成選手訓練。」明顯感受到對運動的熱愛。

至於被時報周刊CTWANT在8月30日直擊到顏曉筠的約會對象林昀蒂。25歲的林昀蒂不僅是現役跳水選手，更是2022全國錦標賽金牌得主，不過他最令人印象深刻的卻是2017年世大運和賴昱燕搭檔跳水混雙比賽時，跳水完畢準備上岸時，卻意外被捕捉到泳褲滑落的畫面。意外事件讓林昀蒂緊實的臀部呈現在觀眾面前

「蜜桃臀」引發網路熱議傳散世界，事後他在社群發文寫道：「這張相片、這段影片，讓我被大家看到、讓我被大家知道，不是拿牌的新聞、不是得獎的光榮，但我會繼續努力，下次會更好。」展現高EQ。

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