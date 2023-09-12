顏曉筠自2012年開始戲劇之路，曾在客串《萌學園4時空戰役》客串演出精靈，近年更在民視八點檔多部戲劇中有著亮眼的表現，其實在未入行時她曾是手球運動員，轉換演戲這條跑道後繼續在演藝圈發光發熱，其實演藝圈中也有不少像是顏曉筠一樣，前身是國手級的運動員，像是女星姚以緹恰好跟她一樣是手球選手，上大學後才放棄國手生涯。

曾之喬的父親是網球教練，自小開始訓練的她一度進入全國前8，成績相當不錯，而與她同期的球員正是赫赫有名的網壇名將詹詠然。但因為自己成績一直未有突破，曾之喬決定割捨最愛的網球，轉往演藝圈發展，和劉品言合組女子團體「Sweety」正式出道。

女星姚以緹從國小開始接觸手球運動，一路努力打進國家代表隊，甚至亞洲區賽事。大學時期她自覺賽事訓練犧牲掉過多社交生活，也因為全心投入體能培訓，讓她幾乎喪失了學習、休閒的精力，在20歲左右放棄國手生涯，就此進軍演藝圈闖蕩，並一路走到了現在。

藝人張芯瑜（小小瑜）長相清純甜美，加上身材火辣，在進入演藝圈前，可是一名游泳健將，更曾在全大運會上得到7面金牌、1面銀牌、4項破大會記錄。但因某次跳水訓練不慎傷及左腳韌帶，之後雖然復健療程相當順利，但她也從此無法再成為「游泳選手」。

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