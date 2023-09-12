火箭主力控衛凱文波特（Kevin Porter Jr.）又被逮捕了，這次他被控兩項重罪，傷害與勒傷他的女友岡卓席克（Kysre Gondrezick），岡卓席克受到骨折與臉部割傷，事發於紐約時報廣場附近的Millennium飯店。NBA發言人表示已經聯繫火箭隊，球團也聲明「正在收集相關資訊。」

波特的女友岡卓席克曾經是女籃WNBA球員，她今年26歲，波特23歲。警察在美國時間周一上午6時45分接獲報案，發現岡卓席克右側臉頰與頸部受傷，據報是波特多次毆打她又勒住她脖子。兩人去年開始交往，事發不久前才出席紐約的時尚活動。

這不是波特首次鬧事了，綽號「黑小丑」的波特生涯首季效力騎士（2019-20）的時候就被指控對女子施暴、無照駕駛以及非法持械。波特後來更大鬧騎士休息室，球團只好把他便宜賣給火箭。

凱文波特戰力頗強，上季場均19.2分、5.3籃板、5.7助攻，例行賽對公鹿一戰狂飆50分。火箭對他不敢大意，去年續約時加入多項限制，4年最高總值8250萬美元的合約裡，只有首季2023-24是全額保障1586萬美元，之後如果他再鬧事，火箭就有權提前終止合約，波特的火爆脾氣恐怕讓他損失數千萬美元。