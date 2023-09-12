主持人陶晶瑩與和小她5歲的李李仁結婚後，育有一雙子女，分別為17歲女兒荳荳和15歲兒子小龍，夫妻倆結婚多年感情依舊，而昨（11）日正好迎來兩人結婚18周年，李李仁便在社群發文對陶晶瑩真情告白，更曬出妻子送的禮物，笑稱：「我是全台灣最幸福的地瓜」。

李李仁昨（11）日在臉書表示自己與妻子認識20年，結婚18年，一直都很感謝她的包容、忍耐以及對家人的付出「希望妳開心、身體健康！吃東西都不會胖！」此外，更曬出老婆的18周年禮物，竟是一包地瓜片，讓他直呼：「我覺得好幸福，好感動！剎那間我覺得我是全台灣最幸福的地瓜了……」。

最後，李李仁深情告白寫下：「未來妳還是會繼續冒險，而我依然會在妳面前擋子彈，在妳身後收拾殘局！只希望妳還喜歡我們這20年的一切！我們繼續努力！」對此，陶晶瑩也在社群發文「有苦有樂，有感謝偶爾埋怨，有時候覺得心心相印、有時候覺得啼笑皆非。無論如何，我們都好棒，也辛苦了；感謝你的付出，一起繼續努力」。

事實上，2003年李李仁與陶晶瑩正好都失戀，是在好友藍心湄撮合下在一起，而陶晶瑩在當時是已知名的主持人、歌手，但李李仁知名度卻不如女方，因此這段姐弟戀起初並不被看好，但陶晶瑩曾透露，她改變了當時不婚主義者的李李仁，讓他打開了心房，兩人才在2005年結婚。