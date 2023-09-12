現代人在網路交談，會穿插表情符號（emoji）或貼圖，一名女子利用電商App內建的聊天室，和買家溝通商品細節，對方回傳顏文字表情符號「凸^_^凸」，因「凸」有比中指罵人的意思，讓她超級錯愕，上網詢問「一般人會用『凸』聊天嗎？」貼文引發熱烈討論，網友說「凸」真的不要亂用，超失禮。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，在蝦皮和買家溝通商品細節，對方回覆謝謝後，還附上一個顏文字表情符號「凸^_^凸」，讓她錯愕問「在罵我嗎？請問我有哪裡惹到你嗎？」她向買家解釋「凸」有比中指的意思。

買家說「凸^_^凸」顏文字表情符號是iPhone內建，使用時沒有其他用意，原PO自嘲年過30歲，對方年紀較小，所以不知「凸」的意思，認為對方可能是無心的，不再追究，她好奇一般人聊天會用「凸^_^凸」顏文字表情符號嗎？

貼文曝光，網友也紛紛留言，「這一定是在罵人」、「直接回他，好喔凸^-^凸」」、「『凸』真的不要亂用，超失禮」、「凸用在顏文字就是比中指的意思，很明顯吧」；但也有人緩頰，「感覺買家是真的沒別的意思，是不是以為這個符號是笑臉的意思」、「感覺他是真的不知道這個是在比中指」。