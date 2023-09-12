一名35歲的男性上班族，每天中午都吃外食，午休時間還會外帶一杯含糖手搖飲料回辦公室享用。加上長時間坐在電腦前辦公，體重跟肚子都胖了不少。近期健檢發現，他除了腰圍112公分，遠超過正常標準外，腹部超音波顯示肝臟一片白，已是中重度脂肪肝，未來可能造成肝硬化、甚至肝癌，且引發心臟疾病、中風等疾病。

北投健康管理醫院副院長梁程超表示，上述男子當時的抽血報告顯示，三酸甘油酯達239mg/dl，也高於標準值上限150，也有中重度脂肪肝，且已有代謝症候群，未來罹患三高、心臟疾病、腦中風的機率都比一般人高，醫師勸告他一定要改善飲食問題。

梁程超表示，脂肪肝已成為全世界慢性肝病的主要元兇，長期除傷害肝臟，也會造成慢性肝炎、肝硬化甚至於肝癌。

梁程超說明，脂肪肝的形成與攝取糖、澱粉、酒精及過多熱量有密不可分的關係，特別是飲用果汁或含糖手搖飲料，由於手搖飲料所添加的糖都是「高果糖玉米糖漿」，因為它含大量果糖，這些果糖只有肝臟能處理把它代謝成脂肪及尿酸。此外，過剩的熱量也不可輕忽，若沒有控制減少攝取，時間一久，肝臟細胞也會被養的油油亮亮，於是就形成了脂肪肝。

根據近期衛福部公布，近5年成人預防保健服務資料顯示，40~64歲接受服務的民眾中近3成2有代謝症候群，代謝症候群有5項危險因子， 5項中符合其中3項則代表有代謝症候群，包含：

腹部脂肪堆積（腰圍男性≧90cm、女性≧80cm）

血壓偏高（收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg）

好的高密度膽固醇（HDL-C）偏低（男性＜40mg／dL、女性＜50mg／dL）

三酸甘油脂（TG）偏高（≧150 mg/dl）

空腹血糖值偏高（血糖值≧100mg／dL）

梁程超提醒，脂肪肝、血壓、血糖、血脂異常幾無不適症狀，民眾日常應保持三低一高飲食（低油、低糖、低鹽、高纖）健康飲食型態、培養運動習慣、避免菸酒，以及定期健檢，才能遠離慢性病及癌症的健康威脅