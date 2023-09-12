氣象局觀測，今晨全台最低溫在花蓮壽豐19.3度，氣象局表示，今起至周五各地多雲到晴，周六至下周一水氣增多，全台有雨。時序進入秋天，不少民眾關注入秋首波東北季風何時會報到，氣象達人彭啟明表示，9月下旬可能有一波東北季風南下。

彭啟明在《彭博士觀風向》節目指出，預測有一波東北季風將在9月底南下，雖會降溫，但距離換季還有一段距離，頂多涼個2到3天就告一段落，要整個降溫到很舒適還有一段時間，仍要把9月當成夏天來過。

氣象局預報員黃恩鴻也指出，模式預估9月20幾日有東北季風下來，但可能有變數，9月下旬機率較高，需再觀察。

近日天氣方面，氣象局表示，今天各地晴到多雲，午後山區留意較大雨勢，各地清晨低溫為23到25度，感受略有涼意，白天高溫30到33度，日夜溫差大，明天（13日）水氣偏少，各地為晴到多雲，午後南部山區有局部較大雨勢。周四、五（14、15日）各地多雲到晴，東部及恆春半島有零星雨，午後中南部地區及山區有雷陣雨。周六至下周一（16至18日）水氣增多，東半部、南部地區及山區有陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。