受到低壓帶、對流雲系發展旺盛影響，高雄近期出現連日豪雨，1周內仁武、前鎮區道路出現巨大坑洞。而日前國民黨立委參選人李明璇也PO出前鎮區瑞田街道路龜裂的狀況，昨(11日)更在臉書說，最可悲的是在地人一點都不驚了，很多人早已習慣、認為這是「日常」。

針對高雄道路出現坑洞的狀況，李明璇在臉書指出，最可悲的是在地人一點都不驚了，路面坑洞、大雨路基就掏空、一挖再挖處處都是補丁，很多人早已習慣、認為這是「日常」。

然而就在發文當下，李明璇說，剛好路過成功二路（夢時代附近路段），隨意都能遇到坑洞，因此也要順便提醒經過的用路人，務必注意行車安全，這一不注意絕對摔車犁田。

李明璇也認為，解決路平問題，不讓機車騎士只能自求多福，還給市民一條回家的路，是每個執政者應當放在心上的事。

而針對1周內仁武、前鎮區道路出現巨大坑洞，高雄市水利局指出，因連日降雨導致地下水位升高，水壓影響到地下管線破裂，進而掏空地基出現坑洞，所幸均無任何人車掉落等意外發生。