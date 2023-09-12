大陸央視新聞用戶端12日報導，受海葵颱風殘餘環流影響，10日至11日，廣西玉林多地出現特大暴雨，多條公路受損，百株路樹倒伏；發生多起山體滑坡事件，已造成7人遇難。當地相關部門正在緊急救援、搜救中。

9月9日至11日，受海葵減弱後的殘渦西移影響，玉林市大部分地區出現持續強降雨天氣。受暴雨影響，9月11日，玉林公路發展中心轄區多條公路受損。

其中，國道241線呼和浩特至北海公路、省道508線岑溪至陸川公路等2條國道、7條省道共出現塌方115處，塌方總量約33670立方米；國道359線佛山至富甯公路博白縣柯木村路段、永安鎮路段出現交通中斷；全線倒伏路樹109株；水浸路面16處。

9月11日8時，玉林公路發展中心啟動普通國省幹線公路突發事件應急Ⅳ級預警，前往玉林地區3條國道及9條省道進行巡查，拉網式排查轄區公路、橋涵的排水系統。

第一時間人員機械前往省道209線貴港至英橋公路K84＋800玉林市博白縣永安鎮十四沖村路段、國道359線佛山至富寧公路K511＋550玉林市博白縣柯木村路段塌方現場開展搶險工作，及時搶通公路。

截至9月11日17時，玉林公路發展中心共出動了人員346人次，出動應急救援機械及車輛87輛進行搶險，共處置塌方7671立方米，清理倒伏路樹109株，目前所有道路均已搶通，除11個路段實行半幅通車外，其餘路段均正常通車。