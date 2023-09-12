大陸男星黃曉明紅遍全亞洲，身為大陸一線巨星的黃曉明有傳身家過50億，早年投資有道已令他晉身億萬富豪，在北京、上海和青島都擁有房產，近日有網友曝光黃曉明家中豪華裝潢，其中1亮點令人印象深刻。

近日有網友發文表示出席黃曉明家宴，並分享當天照片，只見黃曉明坐在寬大的桌前，桌面擺滿上不同顏色﹑花紋的茶杯與建盞，黃曉明背後的大櫃也擺滿了精美的紫砂壺，每個都用玻璃盒子收藏著，看來要價不斐。

此外，有眼尖的網友發現黃曉明家中的自畫像，便笑稱在牆上掛自畫像好自戀，該位拍攝的好友也開玩笑表示：「這個人啊！一定要在他們家看他演的戲，像這樣的人真的是誰都應該請他拍戲。」

事實上，黃曉明上海的豪宅整體走簡約風裝潢，以暖色系為主，客廳相當寬敞，擺得下大型沙發與超大型的電視機，令許多人相當羨慕。