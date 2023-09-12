婆媳問題難解，一名女網友分享，公婆是「啃孩族」，把她的老公當成「提款機」，每個月要求給孝親費，甚至騙走老公幾百萬的存款，而奇葩的公婆更在得知她懷孕後，要求她去墮胎，原因是怕有小孩以後，「提款機」就會失效，讓原PO超傻眼，也引發網友討論，不少人嚇歪直呼「快跑！」

一名女網友近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》上分享，結婚前老公每個月都會給公婆孝親費，婚後他們在外面租房子住，公婆仍要求老公要給孝親費，但老公的經濟已經非常拮据，且努力存下來的幾百萬存款，也早在兩人結婚初期就被公婆拿走。

女網友表示，結婚不久後她發現自己懷孕了，公婆得知後竟逼她去墮胎，因為公婆害怕原PO有了孩子，原本會乖乖給錢的兒子，會為了養老婆和小孩而拒絕給孝親費。不過她並沒有乖乖聽話，反而堅持生下小孩。

女網友指出，孩子出生以後，老公的經濟狀況越來越差，育兒相關費用幾乎都由她支付，就連要生產的那一天，老公也提出生產費一人一半，因為他實在無法全額支應，而公婆來醫院探視她竟然只帶了一串香蕉，還沾沾自喜地說，這樣就不用幫忙削水果皮，奇葩做法讓原PO的媽媽看傻眼。

女網友說，小孩出生以後，公婆完全沒有幫忙照顧，但卻提了一堆意見，包括孩子的戶籍一定要在台北市（身分證字號開頭要是A），不准娘家幫忙顧小孩。然後婆婆又說自己以前在補習班當過助理，對教育這一塊很懂，因此當原PO的小孩被診斷要進行早療，婆婆竟臭罵，一定是醫師診斷錯誤。

貼文引起網友討論，不少人看傻直呼，原PO還不快跑是在等什麼，感覺老公也是豬隊友，都快活不下去了，還不懂得拒絕把自己當提款機的父母。「隊友在幹嘛」、「補習班助理是做行政工作的，懂個屁教育」、「看到要求墮胎那邊就忍不了」。