國民黨立委萬美玲。（資料照,黃世麒攝）

2024總統大選，國民黨參選人侯友宜民調持續攀升，最新民調顯示，民進黨參選人賴清德獲36.5％拔頭籌，侯以29.5％躍升第二，民眾黨參選人柯文哲則以22.9％落後。國民黨桃園市立委萬美玲透露，有許多民進黨黨員也看不下去，認為民進黨這幾年執政的太糟糕，「這樣的聲音不在少數」。

萬美玲昨（11）日在政論節目《少康戰情室》中透露，她近期在地方觀察到，有些民進黨黨員都在說看不下去了，認為民進黨執政做的太糟糕，且這樣的聲音不在少數，凸顯出部分民進黨黨員對現在執政失望。

萬美玲認為，國民黨的基本盤雖然還沒有完全回來，但包括中間選民或大部分民眾希望下架民進黨的比例很高，甚至有民調顯示有8成民眾希望換黨做，顯見許多人對民進黨執政這麼多年來的作為感到失望。

日前侯友宜出席桃園、嘉義同鄉會挺侯大會，現場湧進3000人。萬美玲透露，桃市嘉義同鄉會理事長陳建安也嚇到，因原先僅預期來1000、2000人，現場熱度及氣勢並不是把人號召來就能做到的景象。萬美玲認為，侯友宜近期推出包括巴氏量表、健保免費等政見，讓不少人喊讚，並斷言侯友宜選情會倒吃甘蔗。