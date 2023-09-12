雲品公布2023年8月自結合併營收1.7億元，雖較7月1.86億元減少8.29％、仍較去年同期1.67億元小增2.1％，改寫同期新高。累計前8月合併營收14.62億元，較去年同期12.15億元成長達20.31％，為僅次於2019年的同期次高。

雲品表示，婚宴市場隨疫情趨緩猛爆復甦，呈現桌數減少但桌價預算提高趨勢，許多轉型為約百人的精緻婚宴，在民俗月中表現淡季不淡。「君品Collection」的海外婚禮更引起關注，顯示越來越多新人傾向將喜宴結合蜜月，轉向微型浪漫的海外婚宴體驗。

住房業務方面，雲品已完成日月潭雲品大型裝修工程，調整出更豐富的遊憩空間及飯店大廳等，並對高房價房型增設行政酒廊「雲水」，帶動一波尊榮樓層客房搶訂熱潮，在疫後首個國人能出國旅行的暑假逆勢突圍，維持穩定基本盤，將國旅降溫的衝擊影響降至最低。

而鄰近機場捷運及台北車站的台北君品酒店，受惠主力的港澳、南韓及日本旅客為今年暑假來台觀光客前三名，平均住房率及房價均同步回升，有望逐步恢復疫前水準。甫揭曉的「台灣米其林指南2023」中，「頤宮」中餐廳與「雅意」義式餐廳續獲三星、入選餐廳肯定。

展望後市，除了婚宴市場強勢復甦，隨著尾牙旺季即將到來，雲品看好宴會事業有望再創疫後佳績。而日月潭雲品為提升旅客體驗與布局疫後觀光市場，已順利完成所有改裝、強化經營戰力，台北君品則將推廣高端餐飲與住房銷售，可望持續推升營運動能。

委託經營業務方面，雲品表示，「君品Collection」中的新北淡水嘉盧、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特、新北烏來蘇卡利‧漫活、台北茹曦酒店餐飲事業、台中水湳的圓觀，餐飲宴會詢問度皆直線攀升，已經預約至2025年首季。

而位於台北陽明山的草山玉溪、美軍俱樂部、逗留森林等充滿自然氛圍的場地，亦已預訂到明年下半年。雲品表示，將持續推展委託經營事業，目前共有台中、南投、台南、高雄與台東等地分別進行提案與議約中，積極布局多角化經營策略，盼使營運績效能穩健成長。