信紘科表示，8月營收小幅「雙降」，主因部分客戶戶擴廠計畫陸續完工、且新廠進度配合終端供應需求而調整，所幸半導體客戶仍有穩定二次配拆移機服務需求，且近年完善化學、氣體二次配服務範疇及擴大客戶群基礎等，使單月營收仍持穩高檔水準。

展望後市，雖然半導體產業客戶受終端景氣影響，下半年起放緩部分新廠擴建、增設產能計畫，但信紘科整體在手訂單維持穩定水準，且有助逐步緩解近年原物料採購價格上漲、人力供需缺口等情況，對第三季營運仍維持審慎樂觀看待。

同時，信紘科仍看好全球產業綠色永續趨勢，對循環再利用、減廢、減碳等需求日益漸增，將增加綠色製程業務旗下「製程機能水解決方案」、「製程特殊廢液處理系統」等附屬設備拓展契機。隨著多元產業市場布局效益逐步顯現，亦有助減緩短期單月營收波動狀況。

為打造中長期業務市場競爭力，信紘科對廠務供應系統業務推動統包解決方案（Turnkey Solution）定位轉型，完善整合化學品、氣體、研磨液、超純水等不同類別供應系統，以及機電空調等工程管理，提升公司大型化廠務接單實力。

除持續深化台灣市場業務規模，信紘科亦拓展海外市場廠務供應設備、機能水及特殊廢液處理等設備銷售，同時投入新產品、新技術、新工法等研發，持續擴增專業人才與良好培訓，全方位提升整體競爭力，盼創造未來營運正面效益。