2024大選備受各界關注，根據一份昨（11）日公布的民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜的支持度大幅提升，引發各界熱議。對此，前立委沈富雄認為，非綠陣營只有推出「侯柯配」的組合，才能讓民進黨總統參選人賴清德緊張、並有與之一搏的機會。

《ETtoday》昨公布了最新的2024大選民調，若明年大選是三腳督戰局，賴清德、侯友宜與民眾黨參選人柯文哲的支持度，依序為：36.5%、29.5%、22.9%。其中，侯友宜是唯一支持度上升的參選人，相較於上次8月下旬所作之民調上升5.3個百分點，此外，侯在20-29歲年輕族群、國民黨認同者的支持度都有明顯提升。

沈富雄昨在網路節目《今天誰來沛》表示，非綠陣營只有推派一組人參選，才有與民進黨一搏的機會，在先前，藍白推出「柯侯配」的勝算較高，但隨著柯文哲的支持度持續下滑，民眾黨的地方首長和立委席次又不如國民黨的情況下，現在能讓賴緊張的組合，是「侯柯配」。

沈富雄建議，國民黨可以給民眾黨幾個部會首長的位子，如勞動部、財政部、衛福部等，以財政部為例，他認為，若是執政黨將財政交給他黨管理，會讓老百姓有信心、「才不會把國家推向無邊無際的債務深淵」。若能做到這樣，才能讓柯文哲心服口服。