微信公眾號「中國駐英國大使館」12日發布「答記者問」消息，有記者提問：英方官員在議會就所謂「中國間諜」案作陳述時，批評中國在新疆、香港侵犯人權，在南海實施脅迫和恐嚇，聲稱中國對英國和英國的價值觀構成「系統性挑戰」，對此，中國駐英國使館發言人指英方有關言論罔顧事實，顛倒黑白，無端攻擊中國，粗暴干涉中國內政，中方堅決反對，予以強烈譴責。

發言人表示，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國從來不是任何國家的挑戰或威脅。始終踐行相互尊重、平等相待、互不干涉內政原則，不會也沒有興趣挑戰英國或英國的價值觀。

發言人強調，涉疆和涉港問題純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉。在南海問題上，中國為維護國家主權和海洋權益所採取的行動正當合法，英國作為域外國家理應尊重中國和東協國家維護南海和平穩定的努力，而不是不斷挑事生非。

發言人稱，中方敦促英方停止借題發揮，停止干涉中國內政、肆意攻擊中國，停止搞反華政治操弄，以建設性姿態推動中英關係發展。