基泰建設建案施工造成鄰房坍塌毀損案，由於居民早在半年多前就因房屋陸續出現牆壁龜裂、滲漏水，一再向北市府陳情，但北市都發局、建管處卻函覆「與施工無關」、「無公共危險之虞」，民代質疑基泰在市府有「門神」、官員疑涉圖利，台北地檢署檢察官昨赴廉政署召開專案會議，據了解，檢方決定指揮廉政署北調組偵辦，廉政署最快今天分「廉立案」調查，檢廉為盡速保全事證釐清案情，不排除自本周起執行必要的搜索保全動作、並約談官員說明。

北檢針對基泰建設案，9日主動分「他」字案，指派派駐廉政署的黑金專組檢察官偵辦，據了解，檢察官11日下午與廉政署北部地區調查組等單位召開專案會議，將會同台北市政風處查明該建案建築審查、建照核發、工地興建等各環節，並初步擬定約談相關經辦官員的偵查計畫。

由於當地住戶因基泰動工造成大門扭曲、牆壁龜裂、漏水等諸多問題，早自半年多前就向北市府陳情，北市都市發展局卻於7月6日回覆「會勘標的無危害公共安全之虞、建築工程得繼續施工、本局不予列管」，引發各界議論。

據了解，檢廉初步決定，將分頭查明官員的行政及刑事責任，其中北市政風處針對官員是否涉及行政疏失，有無行政責任進行調查，北檢及廉政署則查明公務員是否涉有瀆職、圖利情事

目前本案已有台北市議員王世堅、陳怡君、立委王鴻薇3人分別告發基泰建設負責人陳世銘等人涉嫌公共危險罪、不確定故意之殺人未遂罪、違反建築技術成規罪。北檢也將指揮廉政署調查是否有公務員瀆職、圖利。

基泰建設位於北市大直建案「基泰大直」，在9月7日晚間因施工未做大底，導致附近多棟鄰房傾斜下陷，總計影響197戶、367人，堪稱北市近年最嚴重的公共安全事件。