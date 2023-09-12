World champion of what can't even secure bronze 😂😂 pic.twitter.com/XxN1tka5yB — derah_ nwafor (@AlecDmlAFC) September 10, 2023

美國男籃隊在本屆世界盃失利，最後連銅牌都沒撿到，田徑金牌好手萊爾斯（Noah Lyles）上個月底才嗆聲「NBA球隊沒資格自稱世界冠軍」，現在看來根本就被他說中了。美國網友在Ｘ平台附和說：「萊爾斯是對的，美國隊連個獎牌都沒有。」「恭喜我們的世界冠軍吞了3敗空手而歸。」

萊爾斯在田徑世錦賽豪奪3金，拿下最具指標性的男子100公尺金牌、200公尺金牌以及400公尺接力金牌。他指出美國田徑隊奪牌數遙遙領先所有國家，那才是真正的世界冠軍，他不明白NBA憑什麼也自稱世界冠軍。

即使遭到NBA球員與名嘴輪番駁斥，萊爾斯也沒有退縮，他對GQ體育說：「我相信NBA是最好的籃球聯盟，毫無疑問，但是運動有國內和國際比賽的區別，你不能在沒有打贏其他國家的情況下自稱世界冠軍。」

美國隊塞滿了NBA球員，「世界冠軍」德國隊只有4位NBA球員，而且都不是NBA明星球員。美國隊準決賽敗給德國隊，又在銅牌戰輸給鄰居加拿大，顏面盡失。美國總教練科爾（Steve Kerr）開打前已經言明「現在不是1992年了，不能指望美國隊輕鬆摘冠。」美國隊上屆更慘只打到第7名，既然NBA球員打不贏非NBA球隊，萊爾斯的吐槽也是有點道理的。