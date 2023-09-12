今年數家金融機構在參加IRS集中結算前踴躍參與此次作業，參與名目本金提升，帶動整體提前了結金額規模放大。
櫃買中心指出，透過定期舉辦之IRS提前了結服務，金融機構可在預先設定的投資組合風險變動下，以合理價格將未到期的IRS契約提前終止，有助於降低交易雙方持有之契約數量及名目本金，不僅可達到降低交易對手風險及減輕資本計提壓力之目的，還可省去對帳、利息結算等後續作業，有效降低管理成本。
櫃檯買賣中心於112年9月舉辦112年度新台幣利率交換(IRS)提前了結作業，在10家金融機構參與下，於9月11日成功結清638筆，合計新台幣5,514億元之IRS契約，較去年1,906億元，成長1.9倍。
今年數家金融機構在參加IRS集中結算前踴躍參與此次作業，參與名目本金提升，帶動整體提前了結金額規模放大。
櫃買中心指出，透過定期舉辦之IRS提前了結服務，金融機構可在預先設定的投資組合風險變動下，以合理價格將未到期的IRS契約提前終止，有助於降低交易雙方持有之契約數量及名目本金，不僅可達到降低交易對手風險及減輕資本計提壓力之目的，還可省去對帳、利息結算等後續作業，有效降低管理成本。
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