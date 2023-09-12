今年數家金融機構在參加IRS集中結算前踴躍參與此次作業，參與名目本金提升，帶動整體提前了結金額規模放大。

櫃買中心指出，透過定期舉辦之IRS提前了結服務，金融機構可在預先設定的投資組合風險變動下，以合理價格將未到期的IRS契約提前終止，有助於降低交易雙方持有之契約數量及名目本金，不僅可達到降低交易對手風險及減輕資本計提壓力之目的，還可省去對帳、利息結算等後續作業，有效降低管理成本。