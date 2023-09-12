新北市瑞芳區台2線濱海公路12日早上7時許，發生一起拖板槽車衝出護欄，落在海邊消坡塊上的意外，駕駛受困救出，目前正在進行急救。這起事故也造成瑞芳水湳洞濱海公路往基隆方向交通受阻，目前呈單線雙向通車。
據了解，12日早上7時2分，在台2線濱海公路，也就是在水湳洞路段附近，發生一起槽車衝出護欄的意外。只見一部由宜蘭開往基隆方向的拖板化學槽車衝破了海邊的護欄，整部車落在路旁的護岸消波塊上。
警消及海巡獲報後，立即趕到現場。初步調查發現，這部拖板化學槽車載運的是氯化鈣沒有毒性，但不明原因衝破護欄，落在路旁護岸的消波塊上翻覆。駕駛也受困其中。警消立即將駕駛救出，目前正在進行心肺復甦術，並緊急送醫急救。
不過，也因為這起事故，造成水湳洞路段濱海公路往基隆方向的交通受阻。新北市瑞芳分局也派出4名員警在現場協助交通管制及疏導，維持單線雙向通車。
至於進一步的肇事原因，還有待警方進一步的調查釐清。
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