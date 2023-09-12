大陸首套海洋漂浮式溫差能發電裝置新突破！完成海試。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端12日報導，海洋溫差能是海洋表層海水和深層海水之間，由溫度差而形成的熱能。

大陸海洋溫差能儲量豐富，由中國地質調查局廣州海洋地質調查局牽頭研發的大陸首套海洋漂浮式溫差能發電裝置，近日成功完成海試。此舉顯示，大陸海洋溫差能開發利用，已從陸地試驗、向海上工程化應用，邁出了關鍵一步。

不久前，「海洋地質二號」科考船搭載著大陸首套海洋漂浮式溫差能發電裝置，在大陸南海水深1900米處海域開展了首次海上試驗。試驗發電總時長超過4小時，最大發電功率16.4千瓦。此次海試不僅證明了自主研發的海洋溫差能發電系統原理可行，還實現了發電利用的實用性驗證。

中國地質調查局廣州海洋地質調查局高級工程師寧波說：「我們攻克了小溫差寬負荷透平發電、深海保溫取水、冷水管路安裝工藝等核心關鍵技術；同時充分發揮廣州南沙高品質產業集群優勢，系統整合了多方優勢企業資源，該裝置國產化率達到100％，成本低，機動性強。」

海洋溫差能是指海洋表層海水和深層海水之間由溫度差而形成的熱能，在各類海洋能中儲量最大，大陸海洋溫差能儲量豐富，開發前景巨大。