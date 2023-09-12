綜藝天王吳宗憲1990與妻子張葳葳結婚，但卻到2000年才開記者會坦承瞞婚，日前他在節目中談到這段往事，透露當時曾遭有過節的藝人朋友威脅，「他竟然來告訴我說別以為我沒有你們家女兒的照片，他在恐嚇我，妳應該知道」。

吳宗憲日前主持《小明星大跟班》提及當年瞞婚的往事，他澄清：「孩子那麼多，他們當時隱瞞了身分，其實沒有要隱瞞他們身分，只是沒有要告訴大家」由於當年狗仔猖獗，有次帶著家人到北海出遊，結果全程都被拍，因此才不太帶家人外出，吳姍儒也自嘲：「人生第一次上雜誌封面，我好像只有12歲」。

接著，吳宗憲表示，過去一位藝人朋友威脅他「別以為我沒有你們家女兒的照片」，吳姍儒聽完好奇問道：「你有沒有跟他說哪一個？」吳宗憲幽默回：「他跟我說比較漂亮的那一個，我就知道是老三」，讓吳姍儒瞬間變臉大喊：「欸！」

事實上，吳宗憲1998年被爆料育有4個孩子，2000年召開記者會承認瞞婚10年，早在1990年就與張葳葳結婚，陸續生下4名兒女，直到2003年夫妻倆才正式到戶政事務所登記結婚。