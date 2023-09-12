台灣7-ELEVEN持續穩健展店，8月積極掌握暑假旅遊、父親節、七夕情人節、中元節、防颱與開學備品等節慶節令商機，鮮食、咖啡、包裝零食與麵食需求量大增，帶動相關類別業績成長1到3成，且持續藉由線上線下管道推動創造多元銷售機會，加上轉投資事業：菲律賓7-ELEVEN、上海7-ELEVEN、統一生活(康是美)、浙江7-ELEVEN、統一藥品等，推升8月合併營收達275.1億元，月減1.4%，年增7.24%，為歷年同月新高及單月歷史次高。

就各業務來看，台灣7-ELEVEN鮮食為滿足高溫體感、早正餐、當季水果採買需求，以自有品牌、複合服務持續創新生活食飲體驗、帶動類別業績成長超過1成，自有品牌「Ohlala」由義籍主廚監修推出兩款正宗義大利麵，「天素地蔬」鮮食和冷凍專區服務拓展達2500店、複合店突破百家，與供應商共同打造全台服務最綿密的素蔬食產業鏈；話題商品思樂冰、霜淇淋與COLD STONE複合店，開發大人風味的思樂冰、超人氣「寶可夢」造型食飲，打造業界最完整的現做冰品服務平台，台灣7-ELEVEN咖啡經營，藉由通路優勢開創24小時現做飲品商機，運用話題新品、深耕精品咖啡市場、串聯OPEN POINT APP行動隨時取服務，線上線下作法帶動類別業績整體成長近1成。

統一超也把握中元節、中秋節雙節慶商機，商品開發多款應景零食箱、普渡供品、中秋禮盒，並攜手宮廟推出宮廟隨取卡、代客普渡服務，更串聯i划算、i預購雙數位服務平台推廣，開創業績新成長曲線，帶動相關類別業績成長1~3成。

統一超前8月合併營收為2084.72億元，年增9.73%；截至8月底止，台灣7-ELEVEN門市店數6779家。

展望9月，統一超表示，進入開學季、中秋節、換季食飲與用品生活需求，台灣7-ELEVEN持續藉由話題商品與主題式全店行銷活動刺激買氣，並以擁有1,650萬會員的OPEN POINT生態圈，串聯i預購、i划算、OPEN NOW等數位服務工具，提升購物便利性、開創門市新銷售機會，滿足OMO的生活消費需求，進而推進營收成長。