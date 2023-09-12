台北市中山區大直街「基泰大直」工地7日晚間發生重大公安事故，造成鄰近民宅嚴重龜裂下陷。（中時資料照，鄧博仁攝）

北市府市政顧問名單。(取自台北市政府人事處市政顧問名單，9月5日更新版)

基泰建設「基泰大直」建案造成上百戶居民無家可歸，台北地檢署已分案調查。不過，有媒體今(12日)爆出，基泰董事會專案顧問孫偉志，是台北市政府現任的市政顧問，而退休的前警政署副署長劉柏良，目前掛名副董事長，「被外界視為基泰的2大門神」。

基泰建設位於北市大直建案「基泰大直」，在7日晚間因施工未做大底，導致附近多棟鄰房傾斜下陷，總計影響197戶、367人，堪稱北市近年最嚴重的公共安全事件。

根據《鏡週刊》今報導指出，基泰不僅事故發生後的危機處理被罵翻，更被爆出坍塌前44天，監測報告指出部分數值超出警戒值，卻照常大規模開挖，釀成重大公安事故。有知情人士透露，除了基泰是上市公司，公司董事會有2大門神，其中孫偉志除了身兼磐石開發公司董事長，另一個身分還是台北市政府現任的市政顧問，而今年初才退休的前警政署副署長劉柏良，也被外界視為基泰的門神。

另外，從基泰官網資料顯示，孫偉志主要經（學）歷為台北市政府市政顧問、文山區安全協會顧問、文山區區公所民俗委員會會長、台北市都市關懷協會理事長、木柵保儀尊王集應廟資深顧問。根據台北市政府市政顧問名單於5日更新的名單中，確有孫偉志一人。