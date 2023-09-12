小編今（12）日精選5件不可不知的國內外財經大事。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳9月初減碼持股，引發台股AI相關概念股11日帶量下殺，緯創、廣達重挫近6％，緯穎也跌近5％。

不過前一波市場資金湧進、拉抬這幾家AI一軍概念股股價揚升，公司主管再於8月間相繼出脫持股、轉現。其中，緯創副總經理職階以上主管，單月減碼共達227張，廣達主管則共賣出80張，另緯穎則有23張，但皆較7月時的總量明顯減少。

【1】緯創、緯穎、廣達 高階主管再賣股

緯創包括副董事長黃柏漙、擔任董事的啟碁董事長謝宏波，及多名副總經理，分別有出脫數張、數十張，及最多150張的持股。

另旗下轉投資緯穎，該月間僅總經理張順來家眷，及一名副總經理分別出脫17張和6張持股。緯穎股價雖在7月下旬一度衝上2千元，但8月表現回檔、月平均收盤價下修至1,652 .27元。

【2】蘋果5G晶片夢碎 台積大贏家

手機晶片大廠高通（Qualcomm）11日宣布與蘋果達成三年協議，將為蘋果2024年～2026年推出的智慧型手機供應5G通訊晶片。這也意味著蘋果自行開發5G數據機晶片的努力恐落空，代工廠台積電是最大受惠者。

【3】衛生紙降價 舒潔開第一槍

抗通膨氛圍助長衛生紙價格大戰，美商金百利克拉克旗下主力品牌「舒潔」開第一槍，攜手美式賣場好市多推出年度最狂會員日折扣特惠活動，11至21日單串舒潔三層抽取式衛生紙狂降70元，號稱價格來到年度新低，折價後每串只要349元，折價幅度達16.71％。

【4】人行喊穩匯 人民幣彈升

人民幣8日暴跌，引來中國人民銀行的干預。人行11日強調「該出手就出手」、「堅決防範匯率超調風險」，並收緊高額美元購匯額度，多管齊下拉抬人民幣兌美元匯率走高。在岸價和離岸價先後大漲逾700個基本點，分別重回7.26元～7.29元區間。

【5】日銀放鷹阻貶 日圓強彈逾1％

由於日本央行總裁植田和男（Kazuo Ueda）受訪時透露未來結束負利率的可能性，此話一出，帶動日本金融股11日聞訊勁揚，10年期公債殖利率創九年新高，短線連連破底的日圓更是反轉強彈逾1％，兌美元匯率一度重回145價位。