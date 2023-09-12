國道1號南向83.1K、湖口交流道路段，今（12日）上午7時47分許發生一起車禍事故，現場一輛大貨車與3部自小車追撞，佔用外線車道，後方回堵約5公里，高公局提醒用路人小心駕駛。

北市府官員當「門神」？北檢、廉政署今組專案查弊
濱海公路化學槽車衝出護欄卡「消坡塊」駕駛命危急救中
永康槍響！男遭開多槍「左大腿中彈」警鎖定槍手追緝中

#國1 #南下 #湖口交流道 #大貨車 #追撞