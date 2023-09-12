上班注意！國1南下湖口交流道「1大3小」追撞 回堵5km 08:302023/09/12 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上班注意！國1南下湖口交流道「1大3小」追撞，回堵5km。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南向83.1K、湖口交流道路段，今（12日）上午7時47分許發生一起車禍事故，現場一輛大貨車與3部自小車追撞，佔用外線車道，後方回堵約5公里，高公局提醒用路人小心駕駛。 北市府官員當「門神」？北檢、廉政署今組專案查弊 濱海公路化學槽車衝出護欄卡「消坡塊」駕駛命危急救中 永康槍響！男遭開多槍「左大腿中彈」警鎖定槍手追緝中 #國1 #南下 #湖口交流道 #大貨車 #追撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 國1南下五股段「3車連環撞」！小貨車翻覆回堵5公里 15:202023/09/05 社會 國3火燒車！他急搶救貨品 慘遭追撞「卡車底」命危 21:522023/09/06 社會 濱海公路貢寮段3大車連環追撞 往基隆方向回堵3公里 09:372023/09/11 社會 國1新竹路段5個交流道智慧交控首進園區 13:482023/09/05 生活 國1南下楊梅段「轎車撞緩撞車」側翻占2線 回堵5km 13:382023/09/07 社會 嘉義暴雨成災！翁章梁喊「雨快到來不及反應」 擬砸3億做這事 15:242023/09/11 政治 國三南向197K「追撞起火」 駕駛卡車底命危 21:012023/09/06 社會 登革熱本土個案破6400例 羅一鈞8度南下視察 21:182023/09/11 生活 竹縣湖口德盛溪變「藍色多惱河」 禍首找到了 13:362023/09/04 生活 女騎士遭追撞好心扶起肇事人 他竟開溜辯稱「未注意」 15:282023/09/07 社會 國1南崁環道聯結車自撞護欄卡邊坡 警封閉路段拖吊 11:182023/09/11 社會 國一新增七堵出口有譜 年底前完成可行評估 14:282023/09/06 生活 得不償失！駕駛為搶救貨品 下秒「慘被壓車底」 22:422023/09/06 社會 國4大貨車翻覆 1人擦挫傷、1人OHCA送醫 14:422023/09/02 社會 紫爆！中山高南下三重段車禍 4車追撞占用2線道 20:452023/09/01 社會 追撞腳踏車男命危 休旅車肇逃「民眾見義勇為急追」 20:252023/09/04 社會 國3北上關西段「大貨車衝出邊坡」 佔外側2車道 09:222023/09/05 社會 國3北上苗栗路段7車追撞 大雨視線不良釀2人傷 17:432023/09/06 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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