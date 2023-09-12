好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）先前因為離婚官司而鬧得沸沸揚揚，最後由男方勝訴而落幕，但當時強尼戴普因為該官司不僅丟了許多工作，名聲也掉到谷底，不過時尚品牌Dior卻繼續與他合作，近日他也公開表達感謝之情，意外掀起關注。

強尼戴普先前捲入家暴案一事，慘遭《神鬼奇航6》、《怪獸與鄧不利多的秘密》等片先後切割，眾多廠商也選擇停止合作，不過Dior（迪奧）逆風繼續合作，保住代言人。據了解，Dior該決定的背後原因是強尼戴普接下香水代言人後，該款香水在2021年創下3秒賣出1瓶的紀錄，為Dior帶來驚人收益。

對此，強尼戴普日前接受外媒訪問時，親口表達對迪奧品牌的感謝，「對我而言，我們已經成為某種私人的夥伴合作關係」、「他們一直以來都支持我，在我身上下了賭注，如此地給予我極高信任，一路上打從心底支持與相信我，我永遠欠他們人情，我會忠於他們。」

事實上，好萊塢巨星強尼戴普與前妻安柏赫德互告毀謗官司，原本女方不服判決、揚言上訴，之後突發文表示2人已達成和解，女方也無需賠償1035萬美元（約3億台幣），而是以安柏的保險公司支付給強尼100萬美金（約3000萬台幣）結案，強尼戴普也表示自己從來都不是為了錢，只是希望真相能夠被揭露，會將該賠償金捐給慈善機構。